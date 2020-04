'Made in Sénégal' : Mané a dû s'enfuir pour jouer au football

Dans la première partie du documentaire consacré à l'attaquant des Reds, nous apprenons dans un premier temps que Sadio Mané a dû s'enfuir pour jouer au football.

"Mon oncle ne voulait pas que je joue parce qu'il pensait que l'école était plus importante. Les choses se sont compliquées parce qu'il n'aimait pas ça", a-t-il confié.

Il décrit ensuite son obsession pour le football, jouer avec des objets tels que des pamplemousses et des cailloux quand il était enfant, à une époque où les ballons de foot n'étaient pas facilement accessibles. Dans son village, en tant que meilleur joueur, son surnom était "Ballonbuwa", ou "magicien du ballon".

En 2008, à 16 ans, Mané s'est en fait enfui en secret à Dakar, pour y faire un essai dans une équipe.

Il a finalement été retrouvé et ramené à la maison, mais il s'est entendu avec sa famille pour que l'année suivante, il n'y ait plus d'école et seulement du "football, football, football", selon ses propres termes.

Son idole en grandissant était El Hadji Diouf

Sadio Mané avait 10 ans lorsque le Sénégal est arrivé en quarts de finale de la Coupe du monde 2002 et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec une équipe composée des stars comme Aliou Cisse, Khalilou Fadiga et El Hadji Diouf.

"C'était une époque épique pour le football sénégalais", déclare Mané.

Son meilleur ami, Luc, explique que Sadio avait deux idoles : "À l'époque, il aimait Ronaldinho, mais aussi El Hadji Diouf, qui nous a vraiment incité à jouer au football."