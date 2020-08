Manuel Neuer nargue aussi le PSG !

La défaite du PSG en finale de la Ligue des champions ce soir face à l'ogre bavarois fait des heureux à Marseille, plusieurs joueurs, dont Dimitri Payet, se sont moqué du club de la capitale.

En effet, avec cette défaite du PSG, l'Olympique Marseille demeure le seul club français à avoir remporté la Ligue des champions, en 1993.

Mais les moqueries ne viennent pas que du côté de Marseille... Manuel Neuer, le gardien du nouveau champion d'Europe, a aussi nargué le PSG.

L'international allemand a publié une photo de la victoire sur son compte Instagram, jusqu'ici tout va bien, mais si on regarde de plus près, on peut voir écrit "Stade Veledrome Marseille" dans la localisation....

Les fans olympiens apprécieront, les supporters parisiens moins...