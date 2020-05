C’est une question sans réponse, sur laquelle s’écharpent tous les fans de football depuis la création du ballon rond : qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Il y a beaucoup de candidats, et peut-être que l’heureux élu n’est même pas encore né, mais cela n’a pas empêché Fabio Cannavaro, ancien défenseur du Real Madrid, et Marcelo, actuellement dans l’effectif, d’en débattre.

Cannavaro commence, et se mouille d’entrée. "Pour moi, Maradona est le meilleur de tous les temps. Le GOAT. Et le seul qui s’est un peu rapproché de lui, c’est Ronaldo Nazario, le Brésilien. J’ai joué contre lui en 1997, c’était déjà une top joueur. Tout le monde parlait de lui et, mon Dieu, c’était quelque chose, il te foudroyait sur place", a témoigné, sur Instagram, l’ex-international italien.

Né à Naples et formé dans la cité italienne lorsque Maradona régalait encore le San Paolo, Cannavaro n’étonnera personne avec son choix. Quid de Marcelo ? La réponse attendue pourrait être Cristiano Ronaldo, mais le latéral gauche brésilien est plein de surprises. "Tu ne peux pas dire qui est le meilleur, mais tu peux préférer un joueur à un autre", a-t-il d’abord expliqué.

"Chaque personne a sa propre idée. Moi, j’ai joué avec Cristiano pendant 10 ans et il me donnait une motivation que personne ne m’a jamais donnée. Avec Messi, on parle de deux phénomènes. Messi, il s’arrête, joue avec le ballon et te passe en deux secondes. D’après moi, on s’en sortira jamais si on demande à tout le monde qui est le GOAT", a finalement conclu Marcelo. La meilleure réponse possible ?