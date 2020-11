"Maradona était un génie qui avait perdu le contrôle de sa vie"

Ce mercredi, Diego Armando Maradona est décédé et le monde du football continue de réagir à la nouvelle. Samedi, la légende allemande Franz Beckenbauer a pleuré la perte du "10" dans une interview accordée à 'Bild'.

"C'était un génie qui avait manifestement perdu le contrôle de sa vie ces dernières années. Cela ne peut pas être négligé", a déploré l'ancien joueur du Bayern Munich, qui a tenu à souligner son caractère lors de leur rencontre : "Il était toujours gentil, toujours amical quand nous nous sommes rencontrés. Je l'aimais bien."

D'autre part, Beckenbauer a été surpris par la ferveur des gens en Argentine et à Naples, où il a laissé sa marque : "On ne peut même pas imaginer cela en Allemagne. Ce qu'il a réveillé, c'est plus que de l'enthousiasme, c'est de l'hystérie. Tant en Argentine qu'à Naples."

Il se souvient également de leurs affrontements lorsque Beckenbauer était sélectionneur de l'Allemagne : "Lors des deux finales de Coupe du monde contre l'Argentine, Diego a été mon plus gros problème. Au Mexique, en 1986, il était au meilleur de sa forme et inarrêtable.

"Pelé a remporté trois fois la Coupe du monde. Mais pour moi, Maradona est juste derrière lui. Il était plus qu'un joueur, c'était un artiste", a conclu Franz Beckenbauer.