Maradona : un trésor caché de 100 millions de dollars ?

Mariano Israelit est considéré comme l'un des amis les plus proches de Diego Maradona et il a fait des révélations surprenantes sur un mystère de 100 millions de dollars caché par l'ancien joueur de Naples que personne ne peut trouver.

Israelit a également déclaré que l'ancien footballeur emblématique n'avait pas reçu les médicaments dont il avait besoin et ne vivait pas dans de bonnes conditions malgré sa richesse.

"Ils savaient qu'il avait des problèmes cardiaques et qu'il n'était pas soigné", a déclaré Israelit sur les ondes de l'émission Teleshow dans des propos relayés par 'Marca'.

"Quand il est revenu du Mexique, il m'a dit : 'Tu ne sais pas comment j'ai récupéré après Dubaï. J'ai plus de 100 millions [de dollars]'. C'est ce qu'il m'a dit et j'ai répondu : 'Tu es un roi et tu dois vivre comme tu le mérites'."

Israelit a révélé que personne ne sait où se trouve cet argent, bien que Maradona aurait pu l'utiliser dans ses derniers jours.

"Ses dernières maisons n'étaient pas en bon état", a déclaré Israelit. "Ils avaient des fuites, pas de climatisation, pas de chauffage." Et nous parlons d'un gars qui avait [100 millions de dollars] que maintenant personne ne sait où cette somme se trouve."

Pour rappel, le 25 novembre dernier, l’Argentine et la planète foot pleuraient la mort de Diego Maradona. À tout juste 60 ans, 'El Pibe de Oro' avait rendu l’âme, fauché par une crise cardiaque. Quelques mois après, la mort de Maradona est encore sur toutes les lèvres en Argentine et une enquête a été ouverte après les accusations des filles de l’ancien Napolitain contre le médecin Leopoldo Luque pour négligence envers leur père.

Comme durant son vivant, Diego Maradona va déchaîner les passions. Entre héritage ou secret, sa mort est bien partie pour être un feuilleton sans fin. Une telenovela dont raffolent les Sud-Américains et qui pourrait accoucher de bien des surprises.