Marcelo compte bien rester au Real Madrid

Le contrat de Marcelo va expirer en 2022 quand le joueur aura 34 ans et personne ne sait encore quel sera le projet du Real Madrid concernant une possible prolongation de contrat de Marcelo.

Pourtant, le défenseur latéral ne s'inquiète pas et ne compte pas partir. Et selon les informations de 'AS', Marcelo voudrait rester au Real Madrid malgré les rumeurs qui concernent son départ.

Certaines rumeurs évoquaient de nouveau récemment un intérêt de la Juventus Turin dans le but de réunir Cristiano Ronaldo et le défenseur brésilien dans la même équipe.

Et alors que le joueur a perdu un peu d'importance cette saison depuis l'arrivée de Ferland Mendy, cela ne semblerait pas le perturber. Marcelo est heureux à Madrid.

Reste à savoir quels seront les plans de Zinédine Zidane la saison prochaine, alors que l'entraîneur français devra aussi prendre une décision sur l'avenir de Sergio Reguilón, qui reviendra de Séville après son prêt cet été et qui occupe le même poste que Mendy et Marcelo.