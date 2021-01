Marcelo de retour... et le Real coince de nouveau

On dit que les coïncidences dans le monde du football n'existent pas et pour Marcelo, il semble que cette maxime commence à être appliquée à la lettre. Le latéral merengue, qui était absent pendant de nombreux matches, est revenu dans l'équipe au Martínez Valero pour donner du repos à Mendy et le Real Madrid a de nouveau fait un faux pas.

Il n'a pas fait d'erreurs, même si la vérité est que ses meilleurs jours semblent être derrière lui. Marcelo était actif comme toujours en attaque, mais son rendement défensif était loin d'être suffisant. Son couloir était une autoroute pour un Elche qui prenait constamment l'air avec les courses de Rigoni.

Dans le camp adverse, Marcelo est passé proche de donner l'avantage aux siens d'une magnifique volée du droit sur le montant. Dans ce domaine, on ne peut rien reprocher au Brésilien. Défensivement, ce fut autre chose. Il est certain que sa présence dans le onze a rempli de doutes la défense merengue.

Même Sergio Ramos a été obligé de le corriger avec véhémence sur une action où il a mis beaucoup de temps à revenir, ce qui ne se produisait pas lors de ses meilleures saisons à Chamartin.

Le Real Madrid a perdu deux points importants à Elche et les yeux se sont à nouveau tournés vers un joueur qui était une légende du Real Madrid, mais qui semble destiné à quitter l'équipe plus tôt que tard.