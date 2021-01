Marcelo et Sergio Ramos proches d'un record

Sergio Ramos et Marcelo, les deux capitaines du Real Madrid, pourraient entrer un peu plus dans la légende de leur club cette semaine en Espagne.

Les deux défenseurs ont été des piliers du succès du club espagnol lors des dernières années, et ont multiplié les trophées et les titres depuis leur arrivée à Madrid.

Et alors qu'ils participent à la Supercoupe d'Espagne cette semaine, les deux joueurs merengue pourraient égaler un record absolu au sein du club en cas de titre dimanche.

S'ils venaient à remporter la Supercoupe, Marcelo et Sergio Ramos remporteraient leur 23e titre avec le Real Madrid, et égaleraient ainsi le nombre de titres de Paco Gento, qui est pour le moment le joueur le plus titré de l'histoire du club.