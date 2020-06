"Le Real Madrid m'a appris à lutter jusqu'au bout"

Marcelo a tout gagné avec le Real Madrid. Arrivé en 2006 chez les Merengue, le Brésilien est un des joueurs les plus anciens de l'effectif et a fait partie de l'équipe ayant remporté la Ligue des champions trois fois consécutives. Le latéral brésilien compte quatre Liga, deux Coupe du Roi, et quatre C1, entre autres, dans son palmarès avec le Real Madrid. Pour autant, il a toujours autant faim de victoires. Dans un entretien, relayé par 'Marca', Marcelo a évoqué la mentalité de gagnant qu'il faut avoir au Real Madrid, avouant au passage qu'il a appris certaines valeurs grâce à son passage dans la capitale espagnole.

"L'important, c'est que quand on gagne un titre on ne pense pas à s'arrêter, on pense à gagner plus. Madrid m'a appris à me battre jusqu'au bout et à remporter une finale. Quand nous pensons que nous avons tout gagné, nous pensons que nous voulons tout gagner à nouveau. Madrid grandit à chaque finale. Si votre ami donne tout, vous donnez tout aussi. La motivation vous fait vous sentir bien, vous grandissez dans le jeu. Les finales doivent être gagnées de toute façon", a expliqué le défenseur du Real Madrid.

Marcelo a refait le film de la finale contre la Juventus, près de trois ans après le douzième sacre de la Casa Blanca en Ligue des champions : "La finale contre la Juventus ? Il y a beaucoup de bons souvenirs. Nous avions beaucoup d'anxiété parce que nous venions de défendre notre titre. Il y avait beaucoup de doutes en dehors de notre équipe. Nous savions que nous pouvions gagner et écrire l'histoire. Nous avons souffert, mais nous avons très bien joué. Nous étions très heureux. Nous sommes allés au match en sachant que nous allions faire face à une défense très solide".

"Nous avons toujours su ce qui devait être fait, nous étions toujours unis. Nous savions que nous pouvions nous imposer mais nous devions être plus forts qu'eux pour endurer. On peut penser qu'un but est facile. Celui qui résiste le mieux à la pression en finale se démarque davantage. Nous avons toujours eu une soif de titres incroyable. Une finale ne se joue pas, ça se gagne. Dans la première période nous étions très bons, dans une finale ce n'est jamais facile. Nous étions à égalité, mais nous avons vu beaucoup d'espaces et l'entraîneur nous a dit de faire preuve de patience. Nous savions comment souffrir, ce n'était pas facile. Cela semblait facile, mais c'était difficile", a ajouté le défenseur merengue.

"Il faut toujours être vigilant tout au long du match. C'était un manqué de Cristiano, j'ai prié pour qu'il marque et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que le ballon était en l'air, je suis allé le chercher et l'ai donné à Marco. C'était brutal, une grande joie. Mon arrivée au Real Madrid ? Un film me passe toujours par la tête. A mon arrivée, des photos avec ma famille, avec mon grand-père, quand je ne parlais pas espagnol...", a conclu le Brésilien

Enfin, Marcelo a commenté le retour très prochain de la Liga. Le Brésilien a hâte de reprendre la compétition et considère que lui et ses coéquipiers sont sur la bonne voie : "Nous progressons. Nous avons eu des moments très difficiles, sans entraînement, sans football, sans contacts. Nous avons décidé qu'il devait y avoir onze finales, qu'il fallait tout donner pour gagner. Nous voulons gagner et nous essaierons de les gagner tous".