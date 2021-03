Marchisio pourrait bien devenir le maire de Turin

Claudio Marchisio a raccroché les crampons depuis 2019, après douze saisons avec la Juve, une avec Empoli et une avec le Zénith Saint-Pétersbourg.

L'ancien milieu de terrain pourrait rebondir en politique après sa carrière consacrée au football, selon les informations de 'La Stampa' de ce jeudi.

Le Parti Démocrate a pensé à Claudio Marchisio pour les représenter en vue des prochaines élections municipales, et devenir maire de la ville en cas de victoire.

Ce parti n'a pas dirigé la ville de Turin depuis 2016, mais le joueur qui a remporté sept Serie A, quatre Coppa Italia et trois Supercoppa devra réfléchir à la proposition et décider s'il veut, oui ou non, débuter une carrière dans la politique.