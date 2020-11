Marchisio supplie Pogba de retourner à la Juventus

La star de Manchester United en difficulté, Paul Pogba, a appris qu'il "serait à nouveau heureux" s'il retournait à la Juventus par le biais de la légende du club italien, Claudio Marchisio. Paul Pogba a admis avoir traversé la période la plus "difficile" de sa carrière ces dernières semaines, le joueur de 27 ans étant régulièrement exclu de l'équipe de départ des Red Devils en raison de son manque de forme. Marchisio, qui a passé 25 ans dans le système de la Juve et a joué avec Pogba lors du passage du Français à Turin entre 2012-16, pense que son ancien coéquipier peut être heureux s'il revient au Juventus Stadium.

"S'il te plaît Paul, reviens à la Juventus .... Tu seras à nouveau heureux. Moi aussi", a tweeté Claudio Marchisio en réponse à un message sur la plateforme des réseaux sociaux de Paul Pogba. En compagnie du Real Madrid, l'ancien club de Pogba a toujours été associé à un transfert pour le milieu de terrain ces dernières années, l'international français luttant pour trouver de la régularité lors de son deuxième passage à Old Trafford.

Son sélectionneur en équipe nationale, Didier Deschamps, estime que les difficultés que Pogba à Manchester United affectent ses performances au niveau international : "Paul n'est pas dans sa meilleure forme, bien sûr. Je le savais avant le match", a déclaré Deschamps aux médias après la défaite 2-0 de la France contre la Finlande. "Ce match était censé lui donner du rythme. Il savait qu'il ne jouerait que pendant une heure".

"Il est difficile de se souvenir d’être positif. De toute évidence, il n’est pas dans l’une de ses meilleures périodes. Comme tous les joueurs qui ont une situation de club qui n'est pas positive, ils sont également impactés mentalement. Je le connais assez bien et cela peut arriver à certains moments", avait ajouté Deschamps. Pogba a joué pour Manchester United dans 11 matches cette saison, mais six d'entre eux ont été des apparitions en cours de rencontre, avec Bruno Fernandes préféré dans un rôle de milieu de terrain offensif et Scott McTominay et Fred choisis comme milieux de terrain.

Il a admis avoir traversé la période la plus "difficile" de sa carrière en Angleterre, mais a révélé que son passage en France avait été un énorme soulagement tombant à pic. "Je n'avais jamais connu une période aussi difficile de ma carrière", a-t-il déclaré dans une interview à 'RTL' en fin de semaine dernière. "L'équipe de France est une bouffée d'air frais, le groupe est exceptionnel, c'est magique".