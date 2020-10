Marco Rose : "Zidane était l'un des meilleurs joueurs"

Ce mardi, le Borussia Mönchengladbach reçoit le Real Madrid dans le cadre de la 2ème journée de Ligue des champions. Pour l'entraîneur de l'équipe allemande, affronter Zidane est un véritable honneur.

"Pour moi, Zinédine Zidane était l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Sa façon de jouer à l'époque, sa finesse, et aussi ses qualités de leader ont été impressionnantes. Je suis heureux qu'il ait trouvé sa voie pour devenir entraîneur. Demain, je le rencontrerai et à vrai dire, ce sera un grand honneur pour moi. Je respecte énormément ce qu'il a accompli dans sa vie. J'ai également observé ces derniers jours comment il a géré la situation au Real Madrid alors qu'il était sous pression. Et maintenant, après le Clasico, ils sont de nouveau sur la bonne voie", a confié Marco Rose.

L'Allemand a également évoqué l'état de forme du FC Barcelone qui selon lui, ne fait plus rêver : "Nous savons que Barcelone est dans une phase difficile et que ce n'est plus le Barça que nous connaissions et admirions tous."