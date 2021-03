Marco Verratti : "On savait qu'il fallait bien défendre "

"Comme on dit toujours, quand on gagne et quand on perd ça se joue sur les 180 minutes, et contre une grande équipe. On a affronté une équipe de Barcelone qui a de grands joueurs, ils l’ont montré aussi ce soir", a reconnu Marco Verratti pour 'PSG TV' ce mercredi après la qualification de son équipe.

Le milieu de terrain considère que son équipe méritait de se qualifier : "Il y a eu des moments très durs mais on est heureux parce que, j’avais dit avant de venir ici que ça faisait 14 ans que Barcelone ne se faisait pas sortir en huitièmes. Nous, ça faisait 26 ans qu’on était éliminés contre Barcelone, ça veut tout dire."