Marcus Rashford fait un don énorme en Angleterre

L'élan de solidarité dans le monde face à la lutte contre le coronavirus a été rejoint par de nombreux footballeurs qui ont contribué à de nombreux dons dans leurs pays respectifs.

L'un des derniers à être venu en aide à ceux qui sont dans le besoin est Marcus Rashford. Le joueur de Manchester United a réalisé un don de 57 000 euros en Angleterre.

Le joueur a fait ce don à l'organisation FareShare, qui se bat contre la faim et le gaspillage alors que l'argent du joueur a servi à donner des repas dans des écoles.

L'attaquant mancunien a réussi à récolter 23 millions d'euros de dons pour la même organisation et s'est confié sur la bonté de la population dans une interview pour 'UTD podcast'.

"Nous en sommes arrivés au point où nous avons reçu beaucoup de dons, plus que nous ne l'avions prévu, et nous avons eu du mal à livrer la nourriture aux gens. (...) Donc oui, c'est vraiment un grand point positif. Je me suis dit que s'il y avait un moyen d'aider les gens et les enfants en particulier, nous devions essayer de le faire", a expliqué le joueur.