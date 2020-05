Mariappa révèle qu'il fait partie des six positifs au Covid-19 en Premier League

Watford a confirmé que six personnes testées positives aux tests du Covid-19 appartenaient au club. Adrian Mariappa a lui-même révélé être contaminé par le nouveau virus.

Le défenseur de Watford a accordé un entretien exclusif à 'The Telegraph' et a admis, après avoir passé les tests, avoir été testé positif. Le joueur se trouve actuellement isolé, placé en quarantaine, et assure être en bonne santé malgré tout.

"Depuis qu'ils m'ont dit mardi que j'étais positif, j'y ai pensé sans arrêt . Je suis resté à la maison pour me maintenir en forme", a-t-il confié.

La Premier League a récemment révélé que six personnes sont positives, suite aux 748 tests réalisés. Ceux qui étaient positifs ont reçu l'ordre de s'isoler pendant une semaine.