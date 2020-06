Officiel : Mario Pasalic quitte définitivement Chelsea

Mario Pasalic n’appartient plus à Chelsea. Ce lundi, le club londonien a décidé de le céder de manière permanente à l’Atalanta Bergame, la formation italienne où il évoluait depuis 2018.

Le montant de la transaction s’élève à 15 millions d'euros. Cela fait donc de Pasalic la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club derrière le Colombien Luis Muriel (20 millions d'euros).

Pasalic fait partie aujourd’hui des éléments les plus précieux de la formation de Gian Piero Gasperini. Il est pour beaucoup dans le bon parcours réalisé par les Lombards en Ligue des Champions et aussi en Serie A depuis deux saisons. Il y totalise 77 matches et 15 buts.

Avant l’Atalanta, Pasalic (25 ans) a aussi été prêté à quatre clubs par Chelsea, à savoir Elche, Monaco, Milan et Spartak Moscou. Au sein de l’équipe princière, il s’est distingué en signant 7 buts en 29 rencontres.