Marquinhos : "Neymar est dans un moment extraordinaire"

Le capitaine du PSG s'est présenté en conférence de presse dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec le Brésil. Marquinhos a salué la belle forme de Neymar.

"Neymar est vraiment dans un moment extraordinaire de sa carrière, indique-t-il. Il a été un joueur primordial pour atteindre la finale de la Ligue des champions. Et dans les premières journées de Ligue 1, il a été très bon. Il a réussi à maintenir le niveau qu'il a eu en Ligue des champions, et c'est très important. C'est très important qu'il soit heureux, il grandit et évolue. Et ça me rend heureux de le voir comme ça."