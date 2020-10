Marquinhos rÃ©agit au tirage au sort

Le tirage au sort de la phase de groupes de Ligue des champions a eu lieu ce jeudi soir et le PSG affrontera Manchester United, le RB Leipzig et l'Istanbul Basaksehir.

Un tirage pas forcément simple, mais dont le PSG devra se sortir pour accédér aux huitièmes de finale de la compétition européenne en début d'année 2021. Le capitaine de l'équipe parisienne, Marquinhos, s'est confié au micro de 'RMC Sport' et a donné son avis sur le tirage de son équipe.

"Ce sont des équipes qu'on a affrontées, de très bonnes équipes. Ce n'est pas un groupe facile, il va falloir faire de très bonnes choses. United ? Chacun a sa manière de se préparer. C'est un autre contexte, beaucoup de choses se sont passées depuis. Si l'esprit de revanche peut nous aider à faire un bon match... Les joueurs qui veulent le prendre comme ça peuvent le faire", a reconnu le défenseur parisien.

"Il faut être prêt, il faut surtout prendre soin de nous, savoir gérer les joueurs, les matchs qu'on va enchaîner. C'est une saison particulière, on n'a pas eu de préparation mais il ne faut pas trop chercher d'excuses. Il faut aussi voir si le mercato se termine sans renfort. Mais on a une très bonne équipe, on peut faire de bonnes choses", a-t-il ajouté.