"Marseille est le plus grand club de France"

Arrivé dans les derniers moments du mercato hivernal, Olivier Ntcham n'a certainement pas vécu un accueil idéal, puisque Andre Villas-Boas a annoncé sa démission après avoir déclaré en conférence de presse qu'il n'avait pas demandé le transfert du joueur du Celtic.

Dans des premières déclarations pour le site officiel de l'OM, le joueur est revenu sur son arrivée et sur son envie de réaliser de belles choses avec sa nouvelle équipe.

"C’est un immense plaisir de signer pour l’Olympique de Marseille. Je n'y croyais pas au début, mais plus les minutes avançaient, plus j’y croyais. L’Olympique de Marseille c’est le plus grand club de France, avec la plus grosse ferveur et les plus grands supporters. Ils ont accompli de grandes choses dans le football français et européen aussi", a déclaré le milieu de terrain français.

Avec l'OM, Ntcham jouera en Ligue 1 pour la première fois : "C’est la première fois que je viens en Ligue 1, c’est une nouvelle expérience. C’est un très grand championnat avec de très grandes équipes qui ont fait de beaux parcours en Ligue des Champions et en Europa League. C’est un nouveau challenge pour moi."

"Avoir un joueur comme moi qui a joué beaucoup de matches en Ligue des champions ou en Europa League, je pense que c’est toujours un atout. Je vais apporter ma personnalité déjà, le dynamiser, apporter beaucoup de positivité, j’espère qu’on fera de grandes choses ensemble", a-t-il ajouté sur son expérience et sa motivation.