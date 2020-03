Germain fait parler sa frustration

Tout va bien à l'OM. Les Marseillais sont solides deuxièmes de Ligue 1 et viennent de signer un succès probant sur un triplé de Dario Benedetto. Ce qui n'empêche pas quelques frustrations.

Notamment du côté de Valère Germain. Le joueur de 29 ans n'a marqué que 2 buts en Ligue 1 cette saison et la frustration commence à gagner du terrain

"Une grosse activité ? Oui, mais c'est vrai que quand tu rentres dans le vestiaire et qu'on a gagné, mais que tu n'as pas marqué, il manque toujours un truc, surtout que ça fait un moment que je n'ai pas marqué, même si à Lille j'étais sur l'action du but. Ça commence à me peser un peu. Mais je suis content de jouer, et même si ce n'est pas à un poste naturel, j'essaye de donner le maximum", a estimé l'attaquant phocéen en zone mixte après le succès à Nîmes (3-2) vendredi.

Pour rappel, le dernier pion de celui qui évolue sur le flanc droit de l'OM date du 29 septembre dernier.