Marseille répond aux spéculations sur l'avenir d'André Villas-Boas

Prolongera ? Prolongera pas ? L'avenir de l'entraîneur olympien André Villas-Boas est dans le flou. Tellement dans le flou que l'OM a brisé le silence pour apporter des précisions.

Marseille affirme ainsi qu’une offre de prolongation de contrat a bel et bien été proposée au technicien lusitanien. L'OM dévoile aussi les modalités de son offre. "Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là", peut-on lire sur le communiqué du club phocéen.

L'OM rappelle que : "Depuis 20 ans, seuls 3 entraîneurs ont bénéficié d’un engagement contractuel de 4 ans ou plus : Didier Deschamps, Rudi Garcia et aujourd'hui André Villas-Boas avec cette proposition. Cela démontre tout d'abord la volonté du club de créer les conditions d’une stabilité sans laquelle rien de solide ne peut être construit sur le long terme dans le football et notamment à l'Olympique de Marseille."