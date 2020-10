Marseille surclasse Bordeaux

Après seulement cinq minutes de jeu, Thauvin illuminait le début de soirée d'une merveille de frappe enroulée dans la lucarne de Costil. Lobé, le gardien bordelais était impuissant sur cette inspiration du Marseillais à 25 mètres (1-0, 5e).

L'OM était récompensé de sa bonne entame et avait même l'occasion de faire le break huit minutes plus tard sur un penalty sifflé pour une faute de Sabaly sur Amavi. Mais Thauvin avait moins de réussite cette fois-ci et sa tentative était repoussée par Costil !

Marseille faisait le break avant l'heure de jeu. Sur un coup franc de Thauvin, Amavi lobait à son tour Costil d'une tête en arrière au premier poteau (2-0, 54e).

Très en vue dans cette rencontre, le latéral gauche marseillais était encore décisif dix minutes plus tard en provoquant le but contre son camp de Pablo (3-0, 64e).

Bordeaux sauvait tout de même l'honneur en fin de match sur un tir de Maja (3-1, 83e).