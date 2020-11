Villas-Boas applaudit Benedetto

Quelques jours après un nouveau revers en C1 contre le FC Porto (0-2), l'Olympique de Marseille a vaincu le FC Nantes (3-1) ce samedi en Ligue 1. André Villas-Boas, le coach olympien a tenu à saluer la prestation de Dario Benedetto, buteur sur un pénalty qui a mis fin à sa longue disette.

"Il a fait un bon match. Il a eu beaucoup de mouvements, en première période aussi. Il méritait parfois de marquer, mais pour un buteur, ça va lui apporter de la confiance", a estimé AVB, avant d'évoquer sur le penalty raté de l’Argentin l’an passé déjà face aux Canaris.

"La saison dernière, il avait tiré le penalty mais ce n'était pas autorisé. Cette fois, je l'ai autorisé. J'ai pris ce risque, ça a marché. On aurait pu être ici et me condamner pour ça."

Les jouers de l'OM avaient croisé des supporters en colère sur le trajet vers l'Orange Vélodrome avant la rencontre et savaient qu'ils étaient dos au mur. Après la rencontre, Villas-Boas a évoqué cet incident, quii n'est pas passé inaperçu auprès de ses joueurs.

"On a compris le message. J'ai essayé de dire aux supporters de ne pas entrer dans l'excitation des médias, pour nous laisser un peu travailler. Un peu de patience, on est bien en championnat. Évidemment, les supporters ont demandé un peu plus de jeu, de contenu, il faut chercher ça. J'espère qu'ils sont contents aujourd'hui. Mais la victoire, c'est le plus important pour moi", a ainsi confié le technicien portugais en conférence de presse.

"Il faut du temps, il faut laisser les personnes travailler. On a bien conscience de les avoir déçus en Ligue des Champions mais on ne peut pas entrer dans l'excitation transmise par le monde des médias", a ajouté Villas-Boas.

Très décriées ces dernières semaines, et à juste titre d’ailleurs, les stars marseillaises se sont donnés le mot pour signer la plus belle des réactions lors de ce match contre Nantes. Elles ont été conquérantes, fringantes et surtout efficaces dans le dernier geste, comme en témoigne le résumé du match.