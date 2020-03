Martial ouvre le score du derby mancunien avec l'aide de Fernandes

À la demi-heure de jeu, United a obtenu un coup-franc qui paraissait anodin. Mais grâce à une subtile combinaison, les Reds Devils sont parvenus à ouvrir la marque.

Fred et Bruno Fernandes se tenaient à côté de la balle, et tandis que le premier faisait semblant d'appeler une combinaison, le second tirait rapidement. Le Portugais a trouvé Martial en profondeur à l'aide d'une somptueuse louche, très précise.

Le Français a réalisé le geste parfait, et ce n'etait pas un but tout fait ! Le ballon est venu de derrière lui, mais il a pu reprendre de volée avec son pied droit, pour frapper au premier poteau. Ederson est coupable d'une faute de main, et les Rouges ont ouvert le score.