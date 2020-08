Martin Braithwaite proche de West Ham

Six mois après son arrivée au Camp Nou, Martin Braithwaite pourrait déjà être contraint à faire ses valises.

Selon le quotidien catalan 'Mundo Deportivo', le FC Barcelone l'aurait placé dans la liste des transferts pour ce mercato estival, et un club anglais serait tout proche d'obtenir sa signature.

Il s'agirait de West Ham, avec qui le Barça est en négociation, le transfert avoisinant les 20 millions d'euros serait quasi bouclé.

Rappelez-vous, l'ancien Girondin est arrivé au club en février dernier en tant que joker médical, en raison des blessures de Dembélé et Luis Suarez. Cependant, il n'aura marqué qu'un petit but et disputé 11 matches, insuffisant pour convaincre Setién et les dirigeants.