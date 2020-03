Odegaard aurait "aimé" jouer avec Messi

Le représentant de Martin Odegaard Kent Karlsen a révélé que Barcelone était en tête de la file d'attente pour le milieu de terrain jusqu'à ce qu'une interdiction de transfert de la FIFA donne à Madrid l'avantage

Karlsen explique pourquoi le choix s'est finalement porté sur Madrid : "Pourquoi avons-nous choisi Madrid ? C'était un package complet. Ils ont conçu un plan pour Martin en lui permettant de s'entraîner avec l'équipe première et c'était un bon plan. Zidane allait être très impliqué et tout le club a présenté un merveilleux projet. Au final, il a suivi son instinct, ses sentiments", a expliqué Karlsen dans des propos relayés par 'AS'.

Cependant, l'agent a ajouté qu'Odegaard, qui brille actuellement en prêt à la Real Sociedad, avait toujours admiré un joueur en particulier quand il était enfant.

"Il aurait certainement aimé jouer avec Messi. Il était le joueur que Martin a étudié quand il était enfant. Il a essayé d'imiter ses passes, ses dribbles, sa vision, tout. Je ne peux pas dire qu'il rêvait de jouer avec Messi parce que je ne sais pas. De toute évidence, vous ne pouvez comparer personne sur la planète à Messi. Il est le meilleur du monde, c'est pourquoi lorsque vous regardez Martin jouer, vous pouvez voir le processus d'apprentissage et combien il a étudié Messi", a déclaré l'agent du joueur.