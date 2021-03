Martin Odegaard devient le capitaine de la Norvège

Stefan Johansen, à l'âge de 30 ans, a annoncé qu'il quittait l'équipe nationale de Norvège. Le sélectionneur du pays du Nord de l'Europe avait donc un choix à faire, une décision à prendre quant au nouveau capitaine de sa sélection.

Et le choix a été fait ce vendredi. Martin Odeegard, milieu de terrain du Real Madrid actuellement prêté à Arsenal, va devenir le nouveau capitaine de la sélection. Son sélectionneur croît en lui et a confirmé la nouvelle lors d'une conférence de presse.

"Martin a eu une longue carrière au plus haut niveau international et a montré sa capacité à être un joueur d'équipe sur et en dehors du terrain. C'est un garçon fort et apprécié. Je pense qu'il peut être un bon capitaine pour de nombreuses années", a déclaré Ståle Solbakken.

Ce nouveau défi pour le jeune milieu de terrain de 22 ans lui permettra de poursuivre son développement et de gagner plus de confiance en lui sur les terrains.

Malgré la bonne nouvelle, Martin Odegaard ne pourra pas vivre son premier Euro en tant que capitaine cet été, puisque la Norvège n'a pas réussi à se qualifier. La Norvège s'est inclinée face à une Serbie dotée d'un Milinkovic-Savic étincelant et n'a pas pu se qualifier.