Marvel, le défenseur central de la réserve qui plait à Zidane

Il n'a pas été retenu pour jouer contre Valence, mais Marvel se montre une fois de plus dans l'équipe première. Oubliez les bandes dessinées et les super-héros, on parle là d'un des jeunes joueurs les plus populaires auprès de Zinédine Zidane.

Ce samedi, l'entraîneur français a rappelé le défenseur central de 18 ans pour qu'il s'entraîne avec l'équipe première du Real Madrid. Et il est réapparu (c'était sa deuxième fois) avec toute la personnalité du monde. Il s'agit de Marvelous Antolin Garzón.

Né au Maroc, il a été formé au centre de formation du Rayo Vallecano avec une pause d'une saison, la 2011-12, à l'Atlético de Madrid. Avec le Rayo, il a brillé jusqu'à ce que Madrid le remarque et le recrute en 2016.

Depuis lors, Marvel s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du Real Madrid. Fort, solide et puissant, comme il le décrit lui-même au club, il est également gaucher. Une caractéristique qui est très appréciée chez les défenseurs centraux.

Marvel joue actuellement dans l'équipe B du Real Madrid, où il a également joué comme arrière gauche. On attend beaucoup de lui et Zidane est enthousiaste quant à ses qualités.