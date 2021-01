Mascherano nommé à la tête d'un département technique des sélections d'Argentine

"Javier Mascherano, accompagné du préparateur physique Pablo Blanco et d'Oscar Hernández Romero (ancien formateur au FC Barcelone, ndlr) rejoindra la structure des équipes nationales en charge du département Méthodologie et Développement qui sera présenté dans les prochaines semaines", a détaillé l'AFA sur Twitter.

Joueur argentin le plus capé (147 sélections), finaliste avec l'Argentine à la Coupe du monde 2014 et vainqueur de deux titres olympiques, l'ancien capitaine de l'Albiceleste a pris sa retraite en novembre dernier à l'âge de 36 ans, alors qu'il jouait pour Estudiantes de La Plata.

En club, Mascherano a notamment évolué à Liverpool et surtout Barcelone, où il a joué huit saisons et accumulé 18 trophées. Fin 2019 et après 20 mois passés sous les couleurs d'Hebei Fortune en Chine, il est revenu en Argentine et a rejoint Estudiantes avec qui il n'a joué que quelques matches en raison de la pandémie de coronavirus.