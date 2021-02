Match fou entre Monaco et Nîmes

Monaco s'est imposé ce dimanche sur une visite 4-3 à Nîmes, lors d'un match pour le 24e journée de Ligue 1.

Le Russe Aleksandr Golovin, qui a signé un triplé (à la 3e, 12e et 62e minutes, les deux premiers avec des passes décisives de Fode Ballo) et a également fourni une passe pour le quatrième but des Monégasques, marqué par Kevin Volland. Côté nîmois, Deaux (23), Ferhat (32) et Eliasson (81) ont marqué les buts qui auront donné de l'espoir. Monaco pointe à la 4e place, avec les mêmes points que le 3e, le PSG, mais avec un autre match joué. Nîmes est classé dernier avec 15 points.