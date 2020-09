L'Espagne arrache le nul face à l'Allemagne

C'était le premier match de l'année pour les deux équipes, l'Allemagne et l'Espagne s'affrontaient ce jeudi pour le compte de la première journée de la Ligue des nations.

Les allemands ouvrent le score à la 51ème minute par l'intermédiaire de Timo Werner qui se défait de Sergio Ramos dans la surface et prend David De Gea à contre pied du pied droit (1-0). La Roja pousse après un but refusé du petit génie du Barça Ansu Fati à la 92ème minute. L'Espagne puise dans ses réserves et trouve la force grace à un cafouillage dans la surface allemande. Torres centre rapidement au second poteau, Rodrigo réceptionne de la tête pour Gaya qui termine l'action seul et envoie le ballon au fond des filets à la 96ème minute de jeu. Score final de un but partout entre les hommes Joachim Low et ceux de Luis Enrique.