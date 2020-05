"Materazzi a fait ce qu'il avait Ã  faire"

Fabio Cannavaro était sur le toit du monde lors de l'année 2006. Ses performances en Coupe du monde et son titre de champion avec la Nazionale lui ont permis de décrocher le Ballon d'Or de la FIFA.

À ce jour, l'ancien défenseur italien est toujours le dernier défenseur à avoir remporté une telle distinction. Sur Instagram, l'ancien international est revenu sur la finale de la Coupe du monde.

Une finale dont on ne peut pas parler sans faire référence au coup de tête de Zinédine Zidane à Marco Materazzi. Et selon le capitaine de la Nazionale à l'époque, Materazzi a "fait ce qu'il avait à faire".

"Pour être honnête, je me rappelle seulement du bruit. Je n'étais pas loin, je me suis tourné et j'ai vu Marco au sol. J'ai entendu ce bruit et Marco m'a dit : 'Il m'a mis un coup de tête'", explique Cannavaro.

"Est-ce que c'était douloureux ? Au-delà de ça, il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est jeté à terre. Au revoir et merci. C'était un bon coup de tête", a t-il ajouté.