Materazzi rÃ©vÃ¨le ce qu'il a dit Ã  Zidane pour prendre un coup de tÃªte

Pour beaucoup de Français, le résultat de finale de la Coupe du monde 2006 est presque anecdotique. Car ce dont tout le monde se souvient, c'est de l'expulsion de Zidane pour le dernier match de sa carrière.

Une expulsion provoquée par des paroles de Marco Materazzi au joueur français. Des paroles qui ont engendré l'un des gestes les plus célèbres de l'histoire des Mondiaux : le coup de boule de Zidane.

Quatorze ans plus tard, l'ancien joueur italien Materazzi s'est confié dans un live Instagram sur les mots qu'il a lâchés à Zidane pour provoquer une telle colère chez le Français.

"Je ne m'y attendais pas à l'époque. J'ai eu la chance de ne pas m'attendre à cet épisode. Si je m'y étais préparé, nous aurions fini tous les deux dans les vestiaires... Nous avons eu des contacts dans la surface de réparation. Il a manqué le but dans la première période de la prolongation et Rino m'a demandé de le marquer", a commencé l'ancien défenseur.

"Après le premier contact, je lui ai demandé pardon, il a mal réagi. Au troisième contact, j'ai froncé les sourcils. Il m'a dit "je te donnerai mon maillot plus tard", j'ai répondu que je préférais sa sœur", explique-t-il. La suite, on la connaît...