Mattéo Guendouzi dans une impasse

Pisté par le PSG, Mattéo Guendouzi a vu son transfert chez les parisiens se mettre au point mort. Le PSG a décidé de changer de stratégie pour renforcer son milieu de terrain.

En effet, comme le quotidien l'explique que Julian Draxler servait de monnaie d'échange mais l'international allemand aurait décidé de rester au PSG malgré peu de temps de jeu. Cette décision du joueur oblige le club à stopper les négociations avec les Gunners pour Guendouzi.

Leonardo avait expliqué qu'il fallait vendre pour acheter : "Tous les clubs ont besoin de vendre aujourd’hui pour acheter. Il y a le fair-play financier. On a fait un grand investissement sur Icardi. On doit être créatifs. On doit penser aux ventes. On a une équipe de très haut niveau"

Le français est également sur la short-list de l'Atlético de Madrid. Diego Simeone est intéressé en cas de départ de Thomas Partey. Pour l'instant, Mattéo Guendouzi reste dans une impasse alors qu'Arsenal souhaite s'en débarasser.