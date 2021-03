Mauro Icardi espère briller face au FC Barcelone

Lors de son passage à la Masia en 2008, Mauro Icardi avait espoir d'évoluer dans l'équipe première catalane mais Pep Guardiola, entraîneur de l'époque ne lui a pas donné sa chance, geste qui restera en travers de la gorge pour l'argentin.

À cette époque, il y avait énormément de concurrence au Barça notamment avec l'arrivée de Thierry Henry : "Le rôle de l’avant-centre avait changé et il n’y avait pas de place pour Mauro. Regardez David Villa, Zlatan Ibrahimovic et même Thierry Henry, qui ne jouaient pas à leur poste. J'ai pris la décision de dire à Mauro : « Tu dois quitter Barcelone ». Il m'a fait confiance, et ses parents aussi." avait déclaré son ancien agent Abian Morano Santana sur 'ESPN' en 2018.

Icardi ira à la Sampdoria terminer sa formation avant de rejoindre l'Inter en 2013 où il explosera tout sur son passage. Nul doute que l'attaquant parisien voudra y marquer de son empreinte face au FC Barcelone ce mercredi soir en match retour des huitèmes de finale de Ligue des champions.