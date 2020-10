Maxime Lopez déjà sous le charme de son nouvel entraîneur

Maxime Lopez a quitté l'Olympique Marseille lors du mercato estival. Le footballeur de 22 ans a été prêté avec option d'achat pour une saison à Sassuolo.

Ce samedi matin, le milieu de terrain a été présenté à la presse, il a donc profité de l'occasion pour encenser son nouveau coach, Roberto De Zerbi.

"Quand on a parlé au téléphone, au bout de 5 minutes j’avais envie de jouer pour lui. Il a la même vision du foot que je peux avoir comme jouer, et lui l’a comme entraîneur. C’est ce qu’il essaye d’apporter à son équipe. J’ai vu des tonnes de match de l’équipe et c’est tout ce que j’aime dans le foot : prendre des risques. Mon ambition, c'est de retrouver le plaisir de jouer car la saison dernière, ça a été compliqué. Je n’ai pas beaucoup joué. Collectivement, faire la meilleure saison possible. L’équipe est très bien partie avec 2 victoires et un nul", a-t-il déclaré.