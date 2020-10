Maxime Lopez fait ses adieux à l'OM

Né et formé à Marseille, Max Lopez a rejoint ce lundi Sassuolo sous forme de prêt avec option d'achat. Ce sera sa première expérience à l'étranger, n'ayant jamais joué pour un autre club que l'OM.

Le milieu de terrain de 22 ans a posté un message sur les réseaux sociaux. "Un petit message pour vous dire au revoir et vous remercier pour tous les bons moments que j'ai passé ici. C'est un peu toute ma vie ce club et cette ville. C'est le coeur lourd que je pars mais je resterai le plus fidèle supporter de l'équipe. Je vous dis à bientôt et allez l'OM", lance-t-il, les larmes aux yeux.