Mbappé aux JO avec la France ? "Utopique" pour Le Graët

Avec Noël Le Graët, les jours se suivent mais se ressemblent pas. En pleine campagne pour briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération Française de football, le président de la FFF multiplie les interventions médiatiques. Avec le Covid-19 et la question de la reprise des championnats amateurs, Le Graët a de quoi faire mais son sujet préféré actuellement semble être la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Après avoir fermé la porte en février - "et pourquoi pas ramener l'équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés" ironisait-il sur France Info - l’ancien boss de Guingamp n’est plus aussi catégorique même s’il concède que ce sera difficile en raison des calendriers.

"Je dois le voir dans les prochains jours, on en discutera ensemble, a déclaré Le Graët dans une interview au Figaro ce vendredi. Déjà, il faut saluer son attitude et voir un garçon aussi courtisé clamer son envie de participer aux JO avec son pays, c’est une chance. Je trouve ça génial et très rafraichissant. Après, est-ce qu’il pourra aller à Tokyo, entre le calendrier du PSG, celui des A avec l’Euro ? Tout cela me parait un peu utopique."

Depuis la qualification acquise par les Espoirs, l’attaquant français n’a jamais caché son envie de représenter la France lors du tournoi olympique. A 22 ans, il est toujours éligible puisque le tournoi concerne tout joueur ayant en dessous de 23 ans (+ deux exceptions) et pourrait venir garnir son armoire à trophée comme l’ont fait Messi (2008) et Neymar (2016) avant lui.

Avec le report d’une année des Jeux Olympiques à cause de la crise sanitaire, les chances de voir Mbappé porter le maillot français au Japon se sont considérablement réduites. Le PSG a toujours été clair sur ses intentions de ne pas voir sa star enchaîner une saison complète (L1 et Ligue des Champions) suivie de l’Euro et des JO. Si les Bleus de Deschamps vont jusqu’en finale de l’Euro 2021, ils mettront un terme à leur parcours le 11 juillet. Douze jours plus tard, commencera alors le tournoi olympique…