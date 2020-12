"Mbappé doit être plus calme dans les grands matchs"

Discret face à Man United ce mercredi soir, Kylian Mbappé n'a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue des champions en 2020.

D'après Didier Domi, ancien joueur du Paris SG, l'international français se met trop de pression sur les épaules lors des grands rendez-vous.

"Mbappé doit être moins nerveux, plus calme et relâché comme un boxeur quand il tape : son épaule est relâchée, mais son poing, c’est du fer. Mais c’est dans son évolution naturelle ! Il doit être plus calme dans les grands matchs, il se met trop de poids sur les épaules et ça l’empêche de prendre les bonnes décisions dans la dernière passe ou dans la finition sur certaines situations. Il arrive à faire la différence, mais il doit progresser dans sa capacité à faire la bonne passe, à utiliser de la bonne manière les dédoublements, à finalement faire le bon choix. Il est certaines fois à contre-courant et cela enlève de la fluidité au jeu du PSG", a-t-il indiqué à 'So Foot'.