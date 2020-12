"Mbappé est un grand attaquant dont je m'inspire"

Le Paris Saint-Germain a terminé sa première partie de saison avec une belle victoire contre Le Havre au Camp des Loges, une victoire qui fait de lui le champion d'automne de la D1 féminine.

Le PSG est champion d'automne pour la première fois depuis 2009-2010, une belle opération. Mais la journée fut encore plus belle pour Marie-Antoinette Katoto, qui a passé un cap dans l'histoire du club.

La joueuse a atteint la barre des 100 buts avec le club parisien en inscrivant un quadruplé ce dimanche. Pour 'Le Parisien', la joueuse s'est dite très fière d'avoir atteint la barre des 100.

"Je suis très heureuse. C'est une belle chose de marquer plus de 100 buts avec son club formateur. On a en plus décroché une belle victoire qui nous permet de bien aborder la suite du championnat", a assuré la joueuse.

L'internationale française est aussi revenu sur la comparaison avec Kylian Mbappé : "C'est un grand joueur qui fait des choses exceptionnelles aussi. Il a l'avenir devant lui et il va encore réaliser de belles choses. C'est un grand attaquant dont je m'inspire. J'espère qu'il marquera encore ce soir et que les garçons gagneront."