MbappÃ© impressionnÃ© par Ibrahimovic

Malgré ses 38 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de briller et de performer avec sa formation de l’AC Milan. Le Suédois reste un attaquant de classe mondiale, et cela suscite l’admiration de ses pairs, dont un certain Kylian Mbappé.

Ce jeudi, et au lendemain du doublé réussi par le géant scandinave face à la Sampdoria en Serie A, l’international tricolore a posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel il encensait l’avant-centre rossonerro. « Juste en train de regarder le replay du Milan...Zlatan quel joueur quand même. 38 ans ! C’était tout pour moi bonne journée les gars », a-t-il écrit.