Mbappé présélectionné pour les Jeux Olympiques

Didier Deschamps se chargera d'emmener les Bleus le plus loin possible à l'Euro en juin, et Sylvain Ripoll sera chargé de faire de même mais pour les Jeux Olympiques dans les semaines suivantes.

Et parmi les joueurs qui pourraient participer aux deux compétitions se trouve Kylian Mbappé, qui n'a jamais caché son envie d'aller jouer les JO pour tenter de décrocher un titre différent dans sa carrière.

Le Graët n'avait pas non plus caché son envie de voir le jeune joueur du PSG participer à la compétition lui aussi : "J'aimerais assez qu'il soit aux JO, notamment pour l'image. C'est un garçon qui est déjà au top, avait déclaré le président de la Fédération française. Mais je me mets à la place du PSG."

Car oui, le Paris Saint-Germain aura son mot à dire dans toute cette histoire. Le média cité rapporte que si Mbappé a été préselecctionné par Ripoll, le club parisien n'aurait pas encore donné son accord au joueur.

Une participation à la compétition à Tokyo lui ferait manquer la présaison mais aussi une bonne partie du début de saison de son club. Raison pour laquelle le PSG devra prendre lui aussi une décision, alors que Leonardo ne se montrait pas spécialement enchanté par la possibilité il y a quelques semaines. Et il le sera peut-être encore moins alors que la Fédération Brésilienne aurait déjà contacté le club pour emmener Neymar, comme le rapporte les médias brésiliens.

Mbappé ferait donc pour le moment partie de la pré-liste du sélectionneur des Espoirs. Reste à savoir ce que dira le PSG et si Ripoll choisira de l'inscrire ou non sur la liste définitive de 19 joueurs qu'il communiquera au CIO dans quelques mois.