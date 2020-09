Mbappé serait décidé à rejoindre le Real Madrid

Kylian Mbappé fait parler de lui à chaque mercato et l'intérêt du Real Madrid pour l'attaquant français n'est plus un secret pour personne. Paco Buyo, l'ex-joueur du FC Séville et du club merengue a déclaré ce mardi dans le show 'El Chiringuito' que le joueur était décidé à rallier la capitale espagnole.

"Je crois qu'il est décidé à ce que sa prochaine destination soit le Real", a-t-il notamment affirmé. Mais il a ajouté que le PSG fera tout de même tout ce qui est en son pouvoir pour retenir son prodige.

L'ex-footballeur n'a pas avancé de date pour ce qui est d'un probable transfert mais il a indiqué que celui-ci pourrait se produire à l'été 2021 alors que son contrat court jusqu'en 2022.