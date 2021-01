Mbappé sur le banc, Neymar titulaire face à l'OM

'RMC' lâche une bombe ce mardi. Le média français évoque que le coach parisien, Mauricio Pochettino, va procéder à plusieurs changements dans le onze titulaire contre l'Olympique de Marseille pour le Trophée des champions mercredi.

Une tactique en 4-2-3-1 avec Navas comme gardien puis Pembélé au poste de latéral droit avec en charnière centrale le duo Kimpembe (de retour de l'infirmerie) et Marquinhos, à gauche on retrouverait Bakker. Au milieu le retour également de l'international portugais, Danilo Pereira accompagné de l'argentin, Leandro Paredes. Avec un "nouveau poste", Marco Verratti serait aligné en numéro 10 afin de soutenir l'attaque composée de Di Maria, Icardi (préféré à Moise Kean qui réalise une bonne saison avec le club de la capitale) et... Neymar. La star brésilienne, qui était blessée à la cheville, pourrait faire son grand retour face à l'ennemi marseillais.

À noter la grande surprise du coach argentin, l'absence de Kylian Mbappé. Le champions du monde 2018 pourrait débuter sur le banc pour faire de la place au retour de Neymar.