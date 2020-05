McCourt ne compte pas vendre l’OM

La rumeur du rachat de l’Olympique de Marseille par un homme d’affaires saoudien, nommé Al-Walid Ben Talal, n’a cessé de prendre de l’ampleur ces derniers jours. Elle serait cependant sans vrai fondement. Il n’y a eu aucune approche dans cette optique, et l’actuel propriétaire du club phocéen n’a nullement l'intention de laisser sa place.

Si l’on fie à ce qu’indique le quotidien 'La Provence' ce jeudi, l’Américain Franck McCourt reste très attaché à Marseille et à son club. Il n’est pas vendeur et sa garde rapprochée serait même très étonnée par les informations suggérant le contraire qui ont circulé dans la presse.

Un retrait de McCourt aurait été pour le moins étonnant au sortir d’une saison qui a vu l'OM réaliser son meilleur classement en Ligue 1 depuis sept ans (2e), et arracher aussi sa première qualification en Ligue des Champions pendant son règne. Cela dit, McCourt a au moins une bonne raison de vouloir abandonner le projet, à savoir la situation financière difficile que traverse le club. L’arrêt définitif et prématuré du championnat a porté un coup fatal au budget, lequel était déjà très alarmant, au point de provoquer une investigation de l’Uefa dans le cadre du fair-play financier.. Et le ticket pour la C1 n’a que modérément amorti les pertes générées, et en particulier celles relatives aux droits TV et à la billetterie.

Pour rappel, McCourt s’est installé dans la cité phocéenne en octobre 2016. Il avait à l’époque racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus (95% des parts) contre un montant dérisoire de 50 millions d'euros. Même s’il ne se pointe au Vélodrome que lors des grands évènements, il reste très au fait de l’actualité du club et laisse le soin à Jacques-Henri Eyraud, le président, le soin de gérer l’aspect sportif et économique.