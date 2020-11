Mendy de retour dans le stade où il a fait ses débuts avec le Real

Ferland Mendy a joué son premier match officiel en tant que joueur du Real Madrid lors de la dernière visite de son équipe à Villarreal. C'était le 1er septembre 2019 lors de la troisième journée du championnat, qui s'est déroulée au stade de La Cerámica.

Le match s'était soldé par un match nul 2-2 et depuis, le défenseur français a porté le maillot merengue 40 fois, dont 32 titularisations.

De plus, Mendy a déjà fait ses débuts en tant que buteur à Madrid. Le Français a marqué un magnifique but contre Grenade au stade Nuevo Los Cármenes la saison dernière, une journée avant que l'équipe ne remporte le championnat. Son palmarès avec le Real Madrid comprend deux titres : la Liga et la Super Coupe d'Espagne.