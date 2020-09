Mendy évoque son arrivée à Madrid : "J'appréhendais beaucoup"

Signer pour le Real Madrid, l'un des plus grands clubs au Monde, n'est pas donné à tout le monde. Pour 'Téléfoot, Ferland Mendy revient sur sa signature avec les Madrilènes en se rappelant la pression qu'il avait sur ses épaules à ce moment-là.

Si le joueur parle d'une certaine pression lors de ses premiers pas à Madrid, il dit également qu'il s'est rapidement adapté : "J'appréhendais beaucoup à ma signature. C'est compliqué d'arriver au Real, mais je me suis adapté, et je trouve que ça s'est bien passé".

Une adaptation qui a peut-être été facilité par la présence du technicien français, Zinédine Zidane. Le latéral gauche a d'ailleurs évoqué le rôle de Zizou dans ce transfert : "Etre voulu par Zidane, c'est flatteur. Zidane, c'est la classe".

Les plus populaires

Enfin, l'international français s'est confié sur sa relation avec Marcelo, le Brésilien qui évolue au même poste que lui : "Je ne pense pas que j'ai pris la place de Marcelo. On a une bonne relation, il me donne des conseils par moments".

"J'appréhendais beaucoup à ma signature. C'est compliqué d'arriver au Real, mais je me suis adapté, et je trouve que ça s'est bien passé"



Ferland Mendy à propos de son arrivée et de son adaptation dans le jeu du Real pic.twitter.com/eTPdLJOD4m