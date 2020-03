Au placard au PSV Eindhoven, Mitroglou reviendra bien à l’OM cet été

Au cours des dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont fait état d’un possible retour de Michy Batshuayi du côté de l’Olympique de Marseille.

Si rien n’est encore écrit pour l’attaquant de Chelsea, une autre vieille connaissance du club phocéen devrait bel et bien revenir sur la Canebière cet été : l’énigmatique Kostas Mitroglou.

Prêté depuis le début de saison au PSV Eindhoven, le Grec n’a jamais réussi à s’imposer aux Pays-Bas. Il avait pourtant bien démarré, avec un but en barrages de Ligue Europa au mois d’août, suivi d’un autre en Eredivisie quelques semaines plus tard, puis… plus rien, ou presque.

Après une courte blessure, Mitroglou a dû se contenter du banc et de bouts de matchs. Depuis son second but avec le PSV, il n’a réussi à faire trembler les filets qu’à une seule reprise, en décembre, lors de la Coupe des Pays-Bas… Un bilan bien trop maigre, en 18 matchs joués, pour pousser le club néerlandais à le conserver.

Du coup, les médias locaux sont unanimes : Mitroglou reviendra bien à l’OM cet été, où il est sous contrat jusqu’en 2021. Certes, nous ne savons pour l’instant pas si mercato estival il y aura. Mais si tel était le cas, il faudra compter sur le Grec, dont la direction marseillaise cherchera certainement à se débarrasser.