Gasset ouvre la porte à une arrivée de Ben Arfa

Ce n'est un secret pour personne, Bordeaux est une équipe en reconstruction. Malgré le départ de Paulo Sousa, remplacé par Jean-Louis Gasset, et alors que le contexte est particulièrement tendu entre la direction et les supporters, les Girondins tentent de reprendre une marche en avant. Vendredi soir, Bordeaux est parvenu à tenir en échec l'Olympique Lyonnais au Matmut Atlantique (0-0), au terme d'une rencontre particulièrement pauvre. En effet, les locaux n'ont pas cadré le moindre tir.

"Hatem, c’est la grande classe"

Néanmoins, Jean-Louis Gasset s'est montré mesuré en conférence de presse d'après-match, préférant mettre en avant la qualité de l'adversaire. "Ce point me satisfait. Quand on joue Lyon, qu'est-ce que vous voulez que je reproche à mes joueurs ? Il y a un rapport de force technique qui fait que Lyon nous a pressés d'entrée et a mobilisé le ballon. Mais n'oubliez pas qu'il y a un mois, on les regardait jouer contre le Bayern et nous, on était dans l'inconnu. Aujourd'hui, on a deux nuls, une victoire, cinq points, aucun but encaissé...", a ainsi analysé le technicien, passé par le PSG et l'ASSE. Sur 'Téléfoot', il a aussi évoqué le mercato. Et une piste originale nommée... Hatem Ben Arfa.

"Du nouveau ? Pour le moment, non, on a dit qu’on restait avec l’effectif actuel et, peut-être, dégraisser. Sauf si on perd un joueur majeur qu’on peut remplacer par un joueur prêté. C'est comme ça et on le sait depuis le début. Ben Arfa ? Il faut qu’il discute avec Alain Roche (le directeur sportif) et le président (Frédéric Longuépée) (rires). Mais bien sûr que Hatem, c’est la grande classe", a déclaré Jean-Louis Gasset. En d'autres mots, rien de concret, mais la porte ne lui est absolument pas fermée...