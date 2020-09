Chris Smalling voudrait revenir à l'AS Roma

Lors de la conférence de presse d'avant match de Hellas Vérone-Roma (pour la reprise de la Serie A), Paulo Fonseca, l'entraîneur du club romain, a lâché une petite bombe : "Je suis en contact régulier avec Chris Smalling, je lui ai parlé hier. Il veut revenir à la Roma et nous voulons le retrouver. Je pense qu'il pourrait y avoir une mise à jour dans les prochains jours."

La saison dernière, Chris Smalling (30 ans) avait été prêté par Manchester United à la Roma et avait joué 30 matches en Serie A et 5 en Ligue Europa.

Dès le mois de décembre, l'international anglais avait déclaré vouloir rester à la Roma (qui ne disposait pas d'une option d'achat) et ne pas retourner à Manchester. Et en mai dernier, Paulo Fonseca avait clairement fait part de son envie de conserver Smalling : "Je ferai tout mon possible pour le garder à Rome l'année prochaine également. Je sais qu'il veut rester, voyons ce qui va se passer."